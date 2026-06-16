Ex-FAC-Coach Sinan Bytyqi hat wohl einen neuen Klub

Ex-FAC-Chefcoach Sinan Bytyqi wird als neuer Co-Trainer bei Bundesliga-Absteiger FC Blau-Weiß Linz gehandelt. Das berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten".

Demnach soll der 31-Jährige ins Team von Cheftrainer Michael Köllner stoßen.

Köllner hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg der Blau-Weißen um ein Jahr bis 2027 verlängert. Auch Sportdirektor Christoph Schößwendter blieb an Bord.

Frühes Karriereende

Der gebürtige Kosovare Bytyqi wechselte als Spieler einst von der Admira in den Nachwuchs zu Manchester City. Seine Profikarriere musste er aufgrund einer Herzkrankheit jedoch frühzeitig beenden.

Der ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamspieler ist bereits seit mehreren Jahren als Trainer tätig. Im vergangenen Jahr übernahm er beim FAC in der ADMIRAL 2. Liga seine erste Cheftrainerstelle im Profibereich.

Bytyqi hatte die Floridsdorfer in 24 Spielen betreut, ehe der FAC im Saisonfinish mit Patrik Schuch aus lizenzrechtlichen Gründen einen UEFA-Pro-Lizenz-Trainer installieren musste. Die Floridsdorfer haben die Option auf ein weiteres Jahr bei Bytyqi schließlich nicht gezogen.