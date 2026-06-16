Der RC Lens hat einen Nachfolger für den zu Crystal Palace abgewanderten Cheftrainer Pierre Sage gefunden.

Wie der französische Erstligist am Dienstag bekannt gab, übernimmt der Deutsche Dino Toppmöller das Traineramt. Der 45-Jährige, der zuletzt bei Eintracht Frankfurt tätig war, unterschreibt bei Lens einen Vertrag bis 2028. Damit sorgt der Klub von ÖFB-Legionär Samson Baidoo frühzeitig für Klarheit auf der Trainerposition.

Nach einer starken Saison, die Lens auf dem zweiten Tabellenplatz abschloss, tritt der Verein in der kommenden Spielzeit in der UEFA Champions League an.

Toppmöller galt als Wunschlösung

Toppmöller war im Januar nach zweieinhalb Jahren beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt entlassen worden. Ausschlaggebend war eine enttäuschende Hinrunde, nachdem er zuvor mit den Hessen mehrere Erfolge gefeiert hatte.

Für den Deutschen ist Lens nicht die erste Station im Ausland. Bereits in Belgien und Luxemburg sammelte er Erfahrungen als Cheftrainer. Bei den Nordfranzosen galt Toppmöller Medienberichten zufolge als Wunschlösung.

"Dino hat genau das Profil, das wir gesucht haben. Er ist ein Trainer, der 45 Europapokalspiele geleitet hat, die Champions League kennt, mehrere Sprachen einschließlich Französisch spricht und den Ruf genießt, junge Spieler besser zu machen", sagt Lens-Sportdirektor Jean-Louis Leca über die Bestellung des 45-Jährigen.