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GAK verpflichtet "absoluten Wunschspieler" von Blau-Weiß Linz

Die Grazer bedienen sich bei Absteiger Blau-Weiß Linz. Der Abwehrspieler stand schon länger auf der Liste des GAK.

GAK verpflichtet "absoluten Wunschspieler" von Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der GAK verstärkt sich mit Anderson dos Santos Gomes vom FC Blau-Weiß Linz.

Der 28-jährige Brasilianer spielt damit auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga.

Bei den Rotjacken unterschreibt der Defensivspieler einen Vertrag über zwei Jahre.

Einbürgerungsverfahren läuft

Anderson laborierte zuletzt an einem Kreuzbandriss, hat diesen aber überstanden und steigt nun wieder regulär ins Mannschaftstraining ein.

Wie die Grazer vermelden, galt der Abwehrspieler der bis dato 133 Bundesligaspiele bestritten hat, als absoluter Wunschspieler von Sportdirektor Tino Wawra.

Zudem läuft derzeit sein Einbürgerungsverfahren. Mit dem Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft würde Anderson künftig als Österreicher gelten und damit nicht mehr als Legionär zählen.

"Stand schon länger auf unserer Liste"

"Anderson ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der auf der Außenbahn alles mitbringt, was wir auf dieser Position suchen. Er stand schon länger auf unserer Liste, in der Vergangenheit hat es nicht sollen sein, umso mehr freut es uns, dass sich jetzt das passende Fenster aufgetan hat", so GAK-Sportdirektor Wawra.

" Neben seiner sportlichen Qualität bringt er als Brasilianer eine lockere, positive Art mit, die in jeder Kabine ansteckt. Genau diese Mischung aus Erfahrung und Charakter hat ihn für uns zum absoluten Wunschkandidaten gemacht", ergänzt er.

"Verletzung machte mich noch hungriger"

Anderson selbst sagt: "Der GAK ist ein echter Traditionsverein mit großartigen Fans, darauf freue ich mich riesig. Die Rückkehr nach meiner Verletzung hat mich noch hungriger gemacht, ich habe in dieser Zeit hart gearbeitet und will jetzt endlich wieder auf dem Platz stehen. Ich bin topmotiviert, in der Vorbereitung Gas zu geben und dem Team von Beginn an zu helfen".

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