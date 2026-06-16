First Vienna schnappt sich Abwehrhünen von Ligarivalen

Der First Vienna FC 1894 gibt die nächste Neuverpflichtung bekannt.

Philipp Breit schließt sich den Döblingern ablösefrei von der Kapfenberger SV an.

Der 2,01-Meter große Innenverteidiger (23) verlässt die "Falken" nach einer Halbsaison wieder und unterschreibt beim Tabellensiebten der abgelaufenen LigaZwa-Saison einen Vertrag.

Sportdirektor Didi Elsneg sagt: "Philipp bringt mit seiner Größe, seiner Athletik und seiner bisherigen Erfahrung trotz seines jungen Alters ein sehr interessantes Gesamtpaket mit. Er verkörpert genau das Innenverteidigerprofil, das wir gesucht haben, und wir sind überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden."

"Sehen großes Entwicklungspotenzial"

Von 2022 bis Sommer 2025 spielte Breit in Italien, nachdem er vom SV Horn in die Jugendabteilung von SPAL Ferrara gewechselt war. Auch aufgrund von Verletzungspech schaffte er dort nie den Durchbruch.

Elsneg weiter: "Besonders beeindruckt hat uns, wie er nach seiner Verletzung in Italien zurückgekommen ist und in der vergangenen Rückrunde starke Leistungen gezeigt hat. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen und unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen wird“.

Neun Spiele machte der Niederösterreicher im Frühjahr in der ADMIRAL 2. Liga.