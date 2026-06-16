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Stürmer kommt per Leihe: Wels bedient sich beim LASK

Der Zweitligist holt einen Youngster. Er soll in Wels Spielpraxis im Profibereich sammeln.

Stürmer kommt per Leihe: Wels bedient sich beim LASK Foto: © IMAGO / Daniel Scharinger
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Hertha Wels verpflichtet Jakob Wanker von den LASK Amateuren.

Der 18-jährige Flügelstürmer kommt per Leihe, er soll bei Zweitligist Wels Erfahrung im Profibereich sammeln. In der vergangenen Saison der Regionalliga Mitte traf Wanker in 18 Einsätzen zwei Mal.

"Mit Jakob ist es uns gelungen, einen hochtalentierten Spieler für unseren Verein zu gewinnen. Jakob verfügt über ein starkes Dribbling, besitzt einen guten Tiefgang in seinem Spiel und kann mit seinem Tempo immer wieder für Gefahr sorgen. Darüber hinaus ist er offensiv flexibel einsetzbar, was uns zusätzliche Möglichkeiten in der Gestaltung unseres Spiels eröffnet", wird Wels-Sportvorstand Rene Swete zitiert.

"Wir sehen großes Potenzial in ihm und freuen uns darauf, ihn auf seinem weiteren Weg zu begleiten und in seiner Entwicklung bestmöglich zu unterstützen."

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