Wende im Vertragspoker! Laimer vor Verlängerung beim FC Bayern

Die zähen Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer beim FC Bayern stehen vor einem Abschluss.

Wie der "kicker" am Dienstag berichtet, soll es zuletzt zielführende Gespräche gegeben haben.

Vertrag läuft bis Sommer 2027

Die zwischenzeitlichen finanziellen Differenzen dürften inzwischen ausgeräumt worden sein, zudem wurde offenbar eine weitgehende Einigung erzielt.

Die Gespräche hatten sich über mehr als ein halbes Jahr hingezogen.

Zwischenzeitlich schien eine Einigung in weite Ferne gerückt.

Laimers aktueller Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2027.

ÖFB-Team bei der WM 2026>>>

Stammspieler unter Kompany

Unter Vincent Kompany gehörte der Österreicher in der vergangenen Saison zu den absoluten Stammspielern und war als Außenverteidiger gesetzt - egal, ob links oder rechts.

Mit einer Vertragsverlängerung würde sich der FC Bayern auf dieser Position frühzeitig Planungssicherheit verschaffen.

Neben Laimer stünde den Münchnern dort auch künftig mit Josip Stanisic eine weitere verlässliche Option zur Verfügung.