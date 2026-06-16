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Doppel-Leihe! Austria Salzburg bedient sich bei Bundesligisten

Die "Violetten" sichern sich für kommende Spielzeit die Dienste zweier WSG-Talente.

Doppel-Leihe! Austria Salzburg bedient sich bei Bundesligisten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Austria Salzburg verkündet am Dienstag die leihweise Verpflichtung von Christian Huetz und Lukas Schweighofer.

Wie der Zweitligist vermeldet, schließen sich Offensivmann Huetz und Innenverteidiger Schweighofer (beide 19) den "Violetten" bis Saisonende an.

Sportdirektor Roland Kirchler sagt: "Ich kenne die Jungs und ihr Umfeld bereits aus der Akademie. Sie sind Top-Charaktere, hervorragend ausgebildet und verfügen teilweise bereits über Bundesliga-Erfahrung. Christian und Lukas gehen für ihre Mannschaft durch die Wand und entsprechen auch dadurch unserem Anforderungsprofil".

Huetz durfte in der vergangenen Saison bereits elfmal für die Profis in der ADMIRAL Bundesliga ran, Schweighofer gab am letzten Spieltag sein Debüt.

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