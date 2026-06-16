Rekord-Abgang! SV Ried gibt Offensiv-Ass ab

Antonio van Wyk avanciert zum Rekordverkauf der SV Ried.

Wie der Bundesligist am Dienstag bekanntgibt, wechselt der Angreifer (24) zurück in seine Heimat zu Mamelodi Sundowns.

Der südafrikanische Vizemeister bezahlt demnach knapp über eine Million Euro Ablöse.

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Gute Bundesliga-Saison

Im September 2024 war van Wyk von Stellenbosch FC ins Innviertel gewechselt.

In Österreich wusste der Stürmer zu überzeugen, zog zwischenzeitlich auch das Interesse anderer Bundesligisten wie Sturm Graz auf sich.

Van Wyk erzielte in 29 Bundesliga-Spielen drei Tore und lieferte vier Assists.