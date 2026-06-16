Sarah Mattner verlässt den SKN St. Pölten und wechselt zurück nach Deutschland.

Die 23-jährige deutsche Auswahlspielerin schließt sich dem FC Bayern an und unterschreibt bei den Münchnerinnen einen Vertrag bis 2029. Das geben beide Klubs am Dienstag bekannt.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Sarah für uns gewinnen konnten und sie ab der kommenden Saison im Trikot des FC Bayern spielen wird. Sie hat sich in den vergangenen Jahren in der österreichischen Bundesliga sehr gut entwickelt und gehörte dort zu den herausragenden Spielerinnen der Saison", so Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern.

"Ein großer Schritt in meiner Karriere"

"Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern unterschrieben zu haben. Es ist ein großer Schritt in meiner Karriere, der sich vom ersten Moment an richtig anfühlte. Der Verein gehört zu den größten Klubs der Welt und ich glaube, jede Spielerin freut sich, wenn der FC Bayern auf einen aufmerksam wird", sagt Mattner.

Mattner wurde in Wien geboren und begann ihre Karriere beim First Vienna FC. Dort debütierte sie bereits mit 14 Jahren im Erwachsenenbereich. Seit Jänner 2023 spielt sie für den SKN St. Pölten, mit dem sie mehrfach Meisterschaft und Pokal gewann und auch in der Champions League auflief.

Mattner durchlief verschiedene Nachwuchsteams des DFB und spielt aktuell für die deutsche U23. Im April 2026 wurde sie erstmals für die A-Nationalmannschaft nachnominiert, kam jedoch noch nicht zum Einsatz.