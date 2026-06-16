2. Liga: FAC und Amstetten verlängern mit Leistungsträgern

Die Klubs der ADMIRAL 2. Liga basteln schon fleißig an ihren Kadern für die Saison 2026/27.

Nachdem Wacker Innsbruck am Montag einen ersten Neuzugang präsentierte, ziehen am Dienstag zwei Ligarivalen mit Vertragsverlängerungen nach.

Leistungsträger verlängern

Bei der SKU Amstetten bleibt Felix Köchl an Bord, der FAC verlängert mit Mittelfeld-Regisseur Marcus Maier.

Während bei Rechtsverteidiger Köchl keine Angaben zur neuen Vertragsdauer gemacht werden, bleibt Zentrumspieler Maier für zumindest ein weiteres Jahr bei den Floridsdorfern.

Beide gehörten in der abgelaufenen Saison zu den Dauerbrennern ihrer Vereine. Köchl stand wettbewerbsübergreifend in 31 von 32 Pflichtspielen am Feld, Maier verpasste insgesamt nur vier Partien.