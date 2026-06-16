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Fix! Admira-Kapitän wechselt in die Bundesliga
Die SV Ried verpflichtet Ex-U21-Teamspieler Lukas Malicsek.
Mit seinem Wechsel ins Innviertel kehrt der Defensivallrounder zurück in die ADMIRAL Bundesliga. Der gebürtige Wiener unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.
Der ehemalige U21-Nationalspieler verlässt die Südstadt nach sechs Jahren. Maliscek hat bereits in der Jugend für die Admira gekickt und für die Profis in 169 absolvierten Pflichtspielen 11 Tore erzielt.
Schon lange auf Rieder Wunschliste
"Wir wollten Lukas Malicsek schon im vergangenen Sommer verpflichten. Er vereint Dinge, die für unsere Kaderplanung höchste Bedeutung haben. Neben seinen technischen Fähigkeiten ist er sehr hart im Zweikampf, kann viel laufen und ist ein Gewinnertyp. Zudem ist er sehr gut bei Standardsituationen.", so Rieds Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala.
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Auch die 27-Jährige Neuverpflichtung schwärmt von ihrem neuen Verein: "Ich habe die vergangene Saison von Ried genau mitverfolgt. Was Ried als Aufsteiger gezeigt hat, war wirklich beeindruckend. Ich kenne die Bundesliga von der Admira und möchte jetzt mit Ried so viele Spiele wie möglich spielen, Spaß haben und endlich wieder den Bundesliga-Rasen riechen.“