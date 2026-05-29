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Transfer-Update: Abgangswelle beim GAK, Rapid verstärkt sich
Der GAK trennt sich von einigen Spielern, Rapid holt hingegen einen Akteur zurück. Das Transfer-Update:
Während für die Spieler gerade Pause angesagt ist, arbeiten die Vereinsverantwortlichen auf Hochtouren am Kader für die nächste Saison.
Auch am Freitag hat sich bei vielen Klubs wieder etwas getan. Beim GAK gibt es eine große Abgangswelle und auch bei Aufsteiger Lustenau müssen Spieler weichen.
Die Wiener Austria und Rapid geben hingegen Transfers bzw. eine Verlängerung bekannt.
Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
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Kader-Update: Sieben Abgänge beim GAK
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Bericht: SV Ried macht Mutandwa zum neuen Rekordtransfer
Zugänge, Abgänge, Verlängerungen - Austrias Transfer-Pläne
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