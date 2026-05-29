Transfer-Update: Abgangswelle beim GAK, Rapid verstärkt sich

Während für die Spieler gerade Pause angesagt ist, arbeiten die Vereinsverantwortlichen auf Hochtouren am Kader für die nächste Saison.

Auch am Freitag hat sich bei vielen Klubs wieder etwas getan. Beim GAK gibt es eine große Abgangswelle und auch bei Aufsteiger Lustenau müssen Spieler weichen.

Die Wiener Austria und Rapid geben hingegen Transfers bzw. eine Verlängerung bekannt.

Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! Rapid holt U17-Vizeweltmeister aus Salzburg zurück

Austria-Dauerbrenner verlängert seinen Vertrag

Nach Aufstieg: Duo muss Austria Lustenau verlassen

Kader-Update: Sieben Abgänge beim GAK

GAK: Schriebl wechselt zur direkten Konkurrenz

Salzburg nimmt Australier ins Visier

Bericht: SV Ried macht Mutandwa zum neuen Rekordtransfer

Zugänge, Abgänge, Verlängerungen - Austrias Transfer-Pläne

Beschäftigt sich Rapid mit diesem Nationalspieler?

ADMIRAL 2. Liga:

Blau-Weiß Linz trifft Trainerentscheidung

ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:

Erfolgscoach Ilzer verlängert vorzeitig bei Hoffenheim

Transfer von ÖFB-Star geht wohl vor der WM über die Bühne

Nächste Österreich-Leihe für Konstantin Schopp?

Ex-Teamspieler Lazaro soll bereit für Saudi-Transfer sein

Kehrt Husein Balic im Sommer nach Österreich zurück?