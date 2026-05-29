Beim FC Red Bull Salzburg dürfte sich in diesem Sommer wieder einiges tun. Mit Joane Gadou (BVB), Jannik Schuster (Brentford) und Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen) haben bereits drei Stützen den Klub verlassen.

Auf der Zugangsseite werden die Salzburger jetzt mit einem Australier in Verbindung gebracht. Laut "news.com.au" steht Eli Adams (24) vom australischen Klub Newcastle United Jets am Zettel des Dritten der ADMIRAL Bundesliga.

Große Konkurrenz

Die Konkurrenz ist aber groß. Auch Derby County (England), FC Kopenhagen (Dänemark), Gent (Belgien), 1. FC Nürnberg (Deutschland), Holstein Kiel (Deutschland) und Gamba Osaka (Japan).

Adams steht bei seinem Klub noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Der Flügelspieler besitzt einen Marktwert von 650 Tausend Euro.

In der aktuellen Saison verbucht er in 23 Spielen zehn Tore und vier Assists.