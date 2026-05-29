Der GAK gibt nach dem knapp geschafften Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga ein erstes Kader-Update.

Gleich sieben Spieler werden den Klub verlassen.

Mit Thorsten Schriebl wechselt der Kapitän zum Wolfsberger AC (mehr dazu >>>). Der 27-Jährige habe sich gegen ein neues Vertragsangebot des GAK entschieden und wechselt nach 100 Pflichtspielen ins Lavanttal. Schriebl stieß 2022 vom SV Lafnitz zum GAK.

"Nach vier intensiven und unvergesslichen Jahren beim GAK habe ich mich entschieden, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Menschen im und rund um den Verein – den Verantwortlichen, dem Trainerteam, meinen Mitspielern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie insbesondere unseren großartigen Fans. Eure Unterstützung, eure Leidenschaft und eure Treue haben diese Jahre zu etwas ganz Besonderem gemacht. Einmal ein Roter - immer ein Roter", wird Schriebl zitiert.

Sechs Spieler bekommen keinen neuen Vertrag

Zudem werden mehrere auslaufende Verträge nicht verlängert.

Außenverteidiger Dominik Frieser (32) - 60 Mal für den GAK im Einsatz - wird den Klub verlassen müssen. Auch Mittelfeldspieler Murat Satin, Innenverteidiger Martin Kreuzriegler und Tormann Fabian Ehmann müssen gehen. "Aufgrund der aktuellen Vertragssituation bei unseren Schlussleuten konnte der Vertrag des 28-Jährigen leider nicht verlängert werden", heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Mit Arbnor Prenqi und Mukhran Bagrationi werden zudem ein Kosovare und ein Georgier künftig nicht mehr für den GAK im Einsatz sein, beide wurden jeweils in zwei Spielen eingesetzt.

Mehrere Personalien noch unklar

Mit Christian Lichtenberger und Lukas Graf stehe man zudem noch in Verhandlungen, Erstgenannter soll gehalten werden und weiter das offensive Mittelfeld beleben, Zweitgenannter soll dem Verein ebenfalls "in irgendeinem Ausmaß erhalten bleiben", man lote Optionen aus.

Unklarheiten gibt es noch um die Leihspieler. Torhüter Franz Stolz, der von seinem Stammklub FC Genua ausgeliehen wurde, steht im Fokus von Sportdirektor Tino Wawra. Man befinde sich bezüglich einem weiteren Engagement in Graz in konstruktivem Austausch mit dem Klub.

Auch mit Mathias Olesen (Greuther Fürth) und Leon Klassen (Darmstadt 98) gebe es Gespräche, um eine Fortsetzung der Karriere in Graz zu ermöglichen. Auch beim langzeitverletzten Zétény Jánó, der eigentlich Red Bull Salzburg gehört, wäge man die Optionen ab.

Tormann kommt zurück

Auch auf der Zugangsseite gibt es etwas zu verkünden - Tormann Juri Kirchmayr wird zum GAK zurückkehren. Der 20-Jährige war an den FAC Wien ausgeliehen, in der ADMIRAL 2. Liga wurde er zum Torhüter der Saison gewählt.

Athletiktrainer Stefan Arvay bleibt zudem an Board.