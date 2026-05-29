Reinhold Ranftl bleibt bei der Wiener Austria!

Darüber informiert der Verein am Freitagmittag. Der 34-Jährige verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027.

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Seit seinem Wechsel von Schalke 04 an den Verteilerkreis 2022 ist Ranftl nicht aus der Austria-Mannschaft wegzudenken - kein Spieler absolvierte seither mehr Einsatzminuten als der Rechtsverteidiger.

In 158 Spielen erzielte er 13 Tore und steuerte 16 Assists bei.

"Er ist ein Vorbild"

Sportvorstand Tomas Zorn sagt: "Reini übernimmt in unserer Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Führungsrolle. Vor allem für unsere jungen Spieler ist er ein Vorbild. Trotz seiner 34 Jahre befindet er sich körperlich in Topform und verkörpert Professionalität in jeder Hinsicht. Seine Leistungen und die Statistiken der laufenden Saison sprechen dabei für sich."

Routiniers wie Ranftl seien sowohl für die Entwicklung von Talenten als auch das Mannschaftsgefüge enorm wertvoll, so Zorn.

Ranftl selbst sagt zur Vertragsverlängerung: "In den vergangenen vier Jahren bei der Austria durfte ich viele besondere Momente erleben und fühle mich hier ausgesprochen wohl. Trotz meiner 34 Jahre bin ich körperlich weiterhin in Topform und überzeugt davon, der Mannschaft auch in Zukunft mit vollem Einsatz helfen zu können."