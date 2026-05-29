Zugänge, Abgänge, Verlängerungen - Austrias Transfer-Pläne

Während die Spieler ihren Urlaub genießen, haben die sportlich Verantwortlichen der Wiener Austria dieser Tage alle Hände voll zu tun.

Zugänge, Abgänge, Vertragsverlängerungen - das volle Programm.

Ranftls und Pazoureks Zukunft geklärt

In trockenen Tüchern ist der Verbleib von Reinhold Ranftl für eine weitere, letzte Saison.

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Der 34-Jährige wird auch in der kommenden Spielzeit die rechte Außenbahn der Veilchen beackern.

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Rückhol-Option auf Luca Pazourek in diesem Sommer nicht gezogen wird. Der Youngster bleibt bis Sommer 2027 an den TSV Hartberg verliehen. Als Ranftls Backup kristallisiert sich mit Daniel Nnodim ein weiteres Eigengewächs heraus.

Gespräche mit zwei Innenverteidigern

Weiterhin ein Thema sind die Verlängerungen von Philipp Wiesinger und Tin Plavotic, wobei man bei Ersterem schon weiter ist.

Die Verträge der beiden sind im Sommer ausgelaufen.

Ein deutsches Talent kommt

Mit Jonas Feddersen kommt indes ein neuer Innenverteidiger. Der 19-jährige Deutsche kommt ablösefrei von der 2. Mannschaft Borussia Dortmunds. Der Abschluss des Deals ist kommende Woche zu erwarten.

Feddersen hat mit einer Körpergröße von 1,94 Meter nicht nur Gardemaß für diese Position, sondern ist auch noch Linksfuß - ein Profil, das der FAK aktuell im eigenen Nachwuchs nicht abdeckt. Viennas Santino Pistrol wäre die erste Wahl gewesen, entschied sich aber für Hoffenheim.

Das Talent soll zunächst Spielpraxis bei den Young Violets sammeln, sich aber auch im Training der Profis beweisen.

Abgang von Boateng?