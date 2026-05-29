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Zugänge, Abgänge, Verlängerungen - Austrias Transfer-Pläne

Bei den Veilchen ist viel los. Zwei Stürmer könnten verkauft werden, ein Innenverteidiger kommt und zwei sollen noch bleiben.

Zugänge, Abgänge, Verlängerungen - Austrias Transfer-Pläne Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Während die Spieler ihren Urlaub genießen, haben die sportlich Verantwortlichen der Wiener Austria dieser Tage alle Hände voll zu tun.

Zugänge, Abgänge, Vertragsverlängerungen - das volle Programm.

Ranftls und Pazoureks Zukunft geklärt

In trockenen Tüchern ist der Verbleib von Reinhold Ranftl für eine weitere, letzte Saison.

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Der 34-Jährige wird auch in der kommenden Spielzeit die rechte Außenbahn der Veilchen beackern.

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Rückhol-Option auf Luca Pazourek in diesem Sommer nicht gezogen wird. Der Youngster bleibt bis Sommer 2027 an den TSV Hartberg verliehen. Als Ranftls Backup kristallisiert sich mit Daniel Nnodim ein weiteres Eigengewächs heraus.

Gespräche mit zwei Innenverteidigern

Weiterhin ein Thema sind die Verlängerungen von Philipp Wiesinger und Tin Plavotic, wobei man bei Ersterem schon weiter ist.

Die Verträge der beiden sind im Sommer ausgelaufen.

Ein deutsches Talent kommt

Mit Jonas Feddersen kommt indes ein neuer Innenverteidiger. Der 19-jährige Deutsche kommt ablösefrei von der 2. Mannschaft Borussia Dortmunds. Der Abschluss des Deals ist kommende Woche zu erwarten.

Feddersen hat mit einer Körpergröße von 1,94 Meter nicht nur Gardemaß für diese Position, sondern ist auch noch Linksfuß - ein Profil, das der FAK aktuell im eigenen Nachwuchs nicht abdeckt. Viennas Santino Pistrol wäre die erste Wahl gewesen, entschied sich aber für Hoffenheim.

Das Talent soll zunächst Spielpraxis bei den Young Violets sammeln, sich aber auch im Training der Profis beweisen.

Abgang von Boateng?

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Kelvin Boateng könnte im Sommer gehen
Foto: ©GEPA

Weiterhin auf der Suche sind die Wiener nach einem Stürmer. Zumal Kelvin Boateng nach seiner ersten Saison am Verteilerkreis auch schon wieder abhanden kommen könnte.

Es gibt konkretes Interesse eines Klubs aus dem Ausland, bei entsprechender Ablösesumme wäre die Austria zum Verkauf bereit.

Poker um Barry, Anfragen für Markovic

Konkreter ist ein Wechsel von Abubakr Barry. Die Verhandlungen zwischen Red Bull Salzburg und der Austria haben sich in den vergangenen Tagen intensiviert, noch steht eine Einigung aber aus.

Abgeblockt werden sämtliche Bemühungen diverser Klubs um Vasilije Markovic. Der Shootingstar der abgelaufenen Saison ist heiß begehrt, ein Verkauf aber kein Thema.

Stürmer-Talent begehrt

Anders verhält es sich bei Alan Lembakoali. Der 16-jährige Slowake mit französischen Wurzeln gilt als größtes Stürmer-Talent in der violetten Akademie.

Eine Runde vor Schluss hält der Goalgetter in der U16-Jugendliga bei 17 Toren in 19 Spielen, hat auch schon in der U18 und der UEFA Youth League debütiert.

Geld von Benfica?

Benfica will den Angreifer unbedingt verpflichten, auch Hoffenheim ist dran. Lembakoali scheint aber fest entschlossen, die Chance in Portugal zu nutzen.

Für die Austria ist ein Verkauf de facto alternativlos. Lembakoalis Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, da droht ein ablösefreier Abgang.

Eine Ablöse inklusive Weiterverkaufsbeteiligung, die je nach Entwicklung des Talents in ein paar Jahren ordentlich Geld in die violetten Kassen spülen könnte, wäre eine gute Lösung, an der gearbeitet wird.

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