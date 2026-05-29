Zugänge, Abgänge, Verlängerungen - Austrias Transfer-Pläne

Weiterhin auf der Suche sind die Wiener nach einem Stürmer. Zumal Kelvin Boateng nach seiner ersten Saison am Verteilerkreis auch schon wieder abhanden kommen könnte.
Es gibt konkretes Interesse eines Klubs aus dem Ausland, bei entsprechender Ablösesumme wäre die Austria zum Verkauf bereit.
Poker um Barry, Anfragen für Markovic
Konkreter ist ein Wechsel von Abubakr Barry. Die Verhandlungen zwischen Red Bull Salzburg und der Austria haben sich in den vergangenen Tagen intensiviert, noch steht eine Einigung aber aus.
Abgeblockt werden sämtliche Bemühungen diverser Klubs um Vasilije Markovic. Der Shootingstar der abgelaufenen Saison ist heiß begehrt, ein Verkauf aber kein Thema.
Stürmer-Talent begehrt
Anders verhält es sich bei Alan Lembakoali. Der 16-jährige Slowake mit französischen Wurzeln gilt als größtes Stürmer-Talent in der violetten Akademie.
Eine Runde vor Schluss hält der Goalgetter in der U16-Jugendliga bei 17 Toren in 19 Spielen, hat auch schon in der U18 und der UEFA Youth League debütiert.
Geld von Benfica?
Benfica will den Angreifer unbedingt verpflichten, auch Hoffenheim ist dran. Lembakoali scheint aber fest entschlossen, die Chance in Portugal zu nutzen.
Für die Austria ist ein Verkauf de facto alternativlos. Lembakoalis Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, da droht ein ablösefreier Abgang.
Eine Ablöse inklusive Weiterverkaufsbeteiligung, die je nach Entwicklung des Talents in ein paar Jahren ordentlich Geld in die violetten Kassen spülen könnte, wäre eine gute Lösung, an der gearbeitet wird.