Beschäftigt sich Rapid mit diesem Nationalspieler?

Im Transferfenster gibt es in der ADMIRAL Bundesliga bereits den ein oder anderen Deal zu vermelden.

Der SK Rapid etwa verpflichtete unlängst einen erfahrenen Stürmer >>>

Jetzt werden die Hütteldorfer mit einem Innenverteidiger in Verbindung gebracht. Serge-Philippe Raux Yao gilt ohnehin als Kandidat für einen Abgang, ein entsprechender Ersatz wird gehandelt.

Ein Nationalspieler für Rapid?

Laut "foot-national" beschäftigt sich Rapid mit Sandro Trémoulet (26).

Der Nationalspieler Madagaskars läuft in Serbien für FK Radnik Surdulica auf. In der abgelaufenen Saison verbucht er beim Siebten der serbischen Liga 31 Spiele und einen Treffer.

Ablöse notwendig

Der Vertrag des Linksfußes läuft noch bis 2027, dieser wurde erst im April verlängert. Sein Marktwert beläuft sich auf 250.000 Euro.

Neben Rapid wird auch Levski Sofia aus Bulgarien als möglicher nächster Klub des Spielers gehandelt.

Trémoulet wechselte im Sommer 2025 nach einem halben Jahr ohne Klub zu Radnik, spielte davor im Herbst 2024 in Armenien bei Ararat Erwan.

Zu Beginn seiner Karriere lief er jahrelang in Frankreich auf, dort schaffte er es aber nur in die drittklassige Championnat National.