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Bericht: SV Ried macht Mutandwa zum neuen Rekordtransfer

Die Innviertler stehen vor der festen Verpflichtung des Torjägers. Ein Verbleib ist aber nicht gesichert.

Bericht: SV Ried macht Mutandwa zum neuen Rekordtransfer Foto: © GEPA
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Kingstone Mutandwa wird wohl der neue Rekordzugang der SV Ried!

Wie "Sky Sport Austria" berichtet, haben die Oberösterreicher die Kaufoption in Höhe von 750.000 Euro gezogen. Demnach wechselt der zweitbeste Torschütze der abgelaufenen Bundesliga-Saison fest von Cagliari Calcio ins Innviertel.

Bis dato ist Thomas Murg der teuerste Neuzugang der Rieder. Im Sommer 2014 kam er für 200.000 Euro von der Wiener Austria.

Geht es trotzdem wieder zurück?

Der Serie-A-Klub besitzt laut Ried-Präsident Thomas Gahleitner eine Rückkaufoption für Mutandwa. Diese soll Sky zufolge in circa einer Woche ablaufen.

Ob der Stürmer danach in Ried bleiben wird, ist noch offen. "Aktuell ist gar nichts ausgeschlossen. Es besteht auch die Chance, dass er in Ried bleibt. Aber sofern die Rückkaufoption gezogen wird, wird er seinen weiteren Weg gehen", meint Gahleitner bei Sky.

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