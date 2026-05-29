Fix! Rapid holt U17-Vizeweltmeister aus Salzburg zurück

Jetzt ist es fix!

Nicolas Jozepovic (18) ist zurück beim SK Rapid. Der U17-Vizeweltmeister kommt vom FC Red Bull Salzburg zurück in den 14. Gemeindebezirk und unterschreibt bis 2030.

Vorerst ist der Wiener für Rapid II eingeplant, in die Vorbereitung startet er allerdings mit der Profimannschaft. Für diese kann er sich "mittelfristig über starke Einsätze bei Rapid II" auch Einsatzzeiten erarbeiten, erklärt Rapids Geschäftsführer Sport, Markus Katzer.

Jozepovic erlernte das Fußballspielen bei der SV Donau, wechselte im Alter von elf Jahren aus Kaisermühlen zum SK Rapid.

Toptorjäger in der Akademie

2022 folgte der Sprung in die Akademie des FC Red Bull Salzburg, in der laufenden Saison ist er mit zwölf Treffern aus 19 Spielen gemeinsam mit Said Nisic (Salzburg) und Illia Menshykov (Austria) Toptorjäger der ÖFB-Jugendliga im U18-Bereich.

"Zuallererst möchte ich mich bei allen Vereinsverantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Ich freue mich sehr, wieder beim SK Rapid und zurück in meiner Heimatstadt zu sein. Mir ist bewusst, welche große Herausforderung mich in Hütteldorf erwartet. Ich bin bereit, mich dieser voll und ganz zu stellen und alles dafür zu investieren, um meine Chancen zu bekommen", so Jozepovic.

Katzer meint zur Rückkehr des 18-Jährigen: "Ich freue mich außerordentlich, dass Nicolas Jozepović zu uns zurückkehrt. Er hätte neben einem Verbleib in Salzburg interessante Alternativen gehabt, umso bemerkenswerter ist es, dass wir ihn künftig wieder bei uns in Hütteldorf wissen dürfen."