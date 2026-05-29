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Ex-Teamspieler Lazaro soll bereit für Saudi-Transfer sein

Für den ehemaligen ÖFB-Teamspieler könnte es ablösefrei zum Aufsteiger der Saudi Pro League gehen.

Ex-Teamspieler Lazaro soll bereit für Saudi-Transfer sein Foto: © IMAGO / Goal Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
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Der Vertrag von Valentino Lazaro bei Torino läuft mit Saisonende aus, ein ablösefreier Abgang bahnt sich an.

Die neueste Spur führt jetzt in die Saudi Pro League. Laut Transferinsider Rudy Galetti hat Aufsteiger Al-Diraiyah konkretes Interesse am 30-Jährigen.

Auch Lazaro könne sich einen Transfer in die Wüste durchaus vorstellen. Der Ex-Teamspieler bringt jede Menge Erfahrung mit.

Jede Menge Erfahrung

In der Serie A spielte er für Torino und Inter, in der Premier League trug er einst das Newcastle-United-Trikot. Erfahrungen in der Deutschen Bundesliga sammelte er für Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC. In Portugal war er für Benfica aktiv.

Davor startete der 30-Jährige seine Profikarriere im Trikot des FC Red Bull Salzburg. Für das ÖFB-Team lief Lazaro insgesamt 36 Mal auf.

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