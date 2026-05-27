Transfer-Update: Viel los in Wien-Hütteldorf

Der Transfermarkt in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf.

Am Mittwoch konnte der SK Rapid seinen ersten Neuzugang präsentieren. Gleichzeitig ranken sich Gerüchte um einen Wechsel von Abu Barry von der Wiener Austria nach Salzburg.

Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Bericht: Wurmbrand plant Rapid-Abgang

So weit ist Salzburg mit Abu Barry schon

Offiziell! Rapid verpflichtet neuen Mittelstürmer

Fix! Peter Michorl kehrt nach Österreich zurück

El-Maestro-Bruder wird als Chefcoach in der Bundesliga gehandelt

Wechselt WSG-Verteidiger Lawrence zu Meistergruppen-Team?

ADMIRAL 2. Liga:

Aufsteiger Lustenau verlängert mit langjährigem Defensivspieler

Fix! Liefering verstärkt sich mit Offensiv-Talent

ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:

Wimmer: "Da gibt's ein Verbot für meinen Berater"