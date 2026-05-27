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Transfer-Update: Viel los in Wien-Hütteldorf

Ein neuer Stürmer ist da, ein anderer möchte dafür nach Deutschland. Wechselt zudem Barry von der Austria nach Salzburg? Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Viel los in Wien-Hütteldorf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Transfermarkt in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf.

Am Mittwoch konnte der SK Rapid seinen ersten Neuzugang präsentieren. Gleichzeitig ranken sich Gerüchte um einen Wechsel von Abu Barry von der Wiener Austria nach Salzburg.

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LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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