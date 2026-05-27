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Nicht genügend für Salzburg?Ansakonferenz
Transfer-Update: Viel los in Wien-Hütteldorf
Ein neuer Stürmer ist da, ein anderer möchte dafür nach Deutschland. Wechselt zudem Barry von der Austria nach Salzburg? Das Transfer-Update:
Der Transfermarkt in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf.
Am Mittwoch konnte der SK Rapid seinen ersten Neuzugang präsentieren. Gleichzeitig ranken sich Gerüchte um einen Wechsel von Abu Barry von der Wiener Austria nach Salzburg.
Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
Bericht: Wurmbrand plant Rapid-Abgang
So weit ist Salzburg mit Abu Barry schon
Offiziell! Rapid verpflichtet neuen Mittelstürmer
Fix! Peter Michorl kehrt nach Österreich zurück
El-Maestro-Bruder wird als Chefcoach in der Bundesliga gehandelt
Wechselt WSG-Verteidiger Lawrence zu Meistergruppen-Team?
ADMIRAL 2. Liga:
Aufsteiger Lustenau verlängert mit langjährigem Defensivspieler
Fix! Liefering verstärkt sich mit Offensiv-Talent
ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte: