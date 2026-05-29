Blau-Weiß Linz trifft Trainerentscheidung

Blau-Weiß Linz musste am Ende der abgelaufenen Saison den Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga hinnehmen.

Aufgearbeitet wurde die vergangene Spielzeit mit "Datenanalysen sowie Gesprächen mit internen und externen Experten". Für die Zweitklassigkeit treffen die Linzer jetzt sportliche Entscheidungen.

Köllner verlängert

Michael Köllner, bei dem der Trend zuletzt positiv war, bleibt an Bord und verlängert bis 2027, im Falle eines Aufstiegs wird das Arbeitspapier automatisch bis 2028 gültig.

"Ich freue mich, weiterhin Teil der Blau-Weiß-Familie sein zu können. Nach einigen Tagen des Verarbeitens und Nachdenkens war für mich klar, der gemeinsame Weg ist noch nicht zu Ende. Die angestoßene Entwicklung möchte ich weiter vorantreiben und meinen Teil dazu beitragen, den Verein wieder in die 1. Bundesliga zurückzubringen", freut sich der Bayer.

Köllner führte die Linzer aus nahezu aussichtsloser Lage zurück in den Kampf um den Ligaverbleib, scheiterte erst am letzten Spieltag am GAK. Sein Ligapunkteschnitt von 1,20 aus 15 Spielen kann sich sehen lassen, ist damit besser als der Bundesligaschnitt der Vorgänger Mitja Mörec (15 Spiele/0,67) und Gerald Scheiblehner (64 Spiele/1,09).

Neuzugang aus Hartberg, Sportdirektor bleibt

Maurizio Zoccola kommt vom TSV Hartberg (war dort Videoanalyst) und wird die neuaufgestellte Scouting- und Kaderplanungsabteilung übernehmen. Der 56-Jährige arbeitete bereits bei Altach, Rapid und Nürnberg.

An Bord bleibt auch weiterhin Sportdirektor Christoph Schößwendter.

"In meiner Zeit bei Blau-Weiß Linz haben wir vom Aufstieg, Klassenerhalt über das Erreichen der Meistergruppe gemeinsam viele Erfolge gefeiert, aber das Ende der letzten Saison und der damit verbundene Abstieg war beziehungsweise ist sehr schmerzhaft. Nun geht es darum, den Blick wieder nach vorne zu richten und alles dafür zu tun, um wieder erfolgreich zu sein", so der Sportdirektor.