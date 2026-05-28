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Transfer-Update: Verstärkung für Sturm, Abgänge in Wien
Während sich der Vizemeister im Sturm verstärkt, gibt es bei den Wiener Vereinen gleich mehrere Abgänge. Das Transfer-Update:
Der Transfermarkt in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf.
Auch am Donnerstag gab es wieder einiges an Bewegung. So angelte sich Andreas Schicker von der TSG Hoffenheim ein Talent der Wiener Austria.
Sturm holt den bereits vierten Neuzugang, während bei Rapid einige Abgänge bekannt werden.
Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
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