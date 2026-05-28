Transfer-Update: Verstärkung für Sturm, Abgänge in Wien

Der Transfermarkt in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf.

Auch am Donnerstag gab es wieder einiges an Bewegung. So angelte sich Andreas Schicker von der TSG Hoffenheim ein Talent der Wiener Austria.

Sturm holt den bereits vierten Neuzugang, während bei Rapid einige Abgänge bekannt werden.

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LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

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Fix! Ried verkauft Schlüsselspieler an Champions-League-Klub

WSG Tirol hält Ersatzgoalie

Entscheidung gefallen: So plant Rapid mit Weimann und Grgic

Offiziell! Sturm fixiert vierten Sommertransfer

Ausbildungsklub forciert Rückkehr von Sturm-Meisterkicker

SCR Altach setzt weiterhin auf Dejan Stojanovic

Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

ADMIRAL 2. Liga:

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Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?