Nach Aufstieg: Duo muss Austria Lustenau verlassen

Austria Lustenau trennt sich nach dem Aufstieg von zwei Stützen der vergangenen Jahre.

Wie der Klub mitteilt, werden die auslaufenden Verträge mit Mittelfeldspieler Nico Gorzel und Innenverteidiger William Rodrigues de Freitas nicht verlängert.

Gorzel spielte seit Winter 2024 für die Lustenauer, in 59 Spielen kam der 27-Jährige auf vier Treffer und drei Assists. Nach einer Sprunggelenksverletzung spielte er in der abgelaufenen Saison aber nur mehr eine Nebenrolle und konnte vorwiegend Einsätze als Joker verbuchen.

Auch William Rodrigues musste sich in der Aufstiegssaison oft mit einem Bankplatz begnügen. In der abgelaufenen Saison kam er auf eine Startelfquote von 59 Prozent, war im Saisonfinish aber meist nur zweite Wahl. Seit seinem Wechsel vom FC Dornbirn im Sommer 2024 sowie zwischen 2017 und 2019 stand der Brasilianer in 97 Spielen für Lustenau am Platz, traf sechs Mal und assistierte dreifach.