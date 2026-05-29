GAK: Schriebl wechselt zur direkten Konkurrenz

Thorsten Schriebl vollzieht einen Transfer innerhalb der ADMIRAL Bundesliga.

Wie die "Kleine Zeitung" zuerst berichtete, wechselt der 27-Jährige vom GAK zum Wolfsberger AC. Auch LAOLA1-Informationen zufolge ist der Wechsel fix und sollte sogar noch am heutigen Freitag offiziell vermeldet werden.

Die Lavanttaler sichern sich den Mittelfeldmann, der seit März sogar Kapitän in Graz war, ablösefrei. Schriebls Vertag läuft nämlich in diesem Sommer aus.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam der Burgenländer auf 22 Einsätze (drei Vorlagen). Der GAK sicherte sich am letzten Spieltag mit einem 3:0-Sieg gegen BW Linz den Klassenerhalt.