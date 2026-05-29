Kehrt Husein Balic im Sommer nach Österreich zurück?

Was bringt die Zukunft für Husein Balic?

Der gebürtige Linzer, der im November 2020 gegen Luxemburg sein Länderspieldebüt für das ÖFB-Team unter Teamchef Franco Foda gab, wechselte im Jänner 2024 vom LASK nach Polen zum LKS Lodz.

Für den Klub machte er 45 Spiele, erzielte sechs Tore und vier Vorlagen. Im Februar dieses Jahres löste der variabel einsetzbare Offensivmann seinen Vertrag in Polen auf. Seitdem trainiert Balic bei seinem Ex-Klub in Linz mit.

Interesse ist da

Nun bahnt sich eine dauerhafte Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga an. Nach LAOLA1-Informationen beschäftigen sich mehrere Erstligisten mit dem Österreicher.

Balic besticht mit seiner hohen Endgeschwindigkeit (36 km/h) und viel Tiefgang. Seine Profikarriere startete er bei Vorwärts Steyr, ehe ihn sein Weg über den SKN St. Pölten zum LASK in die Bundesliga führte.

Zwischenzeitlich spielte er auch auf Leihbasis in Altach. Insgesamt absolvierte Balic 150 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse.

Einsätze in Europa

Beim amtierenden Doublesieger aus der Stahlstadt hatte der 30-Jährige seine erfolgreichste Zeit. Balic lief insgesamt 112-Mal für die Oberösterreicher auf, kam dabei auf 22 Tore und 12 Vorlagen.

Für die Linzer machte er auch 16 Spiele (vier Tore) in der UEFA Europa League bzw. der UEFA Conference League.