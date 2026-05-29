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Nächste Österreich-Leihe für Konstantin Schopp?

Der Verteidiger spielte im Frühjahr für TSV Hartberg. Mainz plant eine erneute Leihe.

Nächste Österreich-Leihe für Konstantin Schopp? Foto: © GEPA
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Konstantin Schopp (20) wechselte im Sommer 2025 vom SK Sturm Graz zu Mainz 05. In der Deutschen Bundesliga konnte sich der Youngster noch nicht durchsetzen, mit dem Österreicher plane man laut "Bild" aber langfristig.

Dem Bericht zufolge traue der Klub dem U21-Teamspieler Österreichs langfristig durchaus den Durchbruch im Klub zu.

Anfragen aus Österreich

Dabei helfen soll eine weitere Leihe. Bereits im Frühjahr lief Schopp beim TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga als Leihgabe auf, zeigte dort immer wieder sein Potenzial.

Anfragen für eine Schopp-Leihe soll es jetzt erneut aus der ADMIRAL Bundesliga geben, aber auch Klubs aus der 2. Deutschen Bundesliga seien interessiert.

Geht es erneut nach Hartberg, würde Schopp auf seinen Vater Markus treffen. Der 52-Jährige hat die Nachfolge von Manfred Schmid angetreten, ist zum dritten Mal Coach beim TSV.

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