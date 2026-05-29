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Erfolgscoach Ilzer verlängert vorzeitig bei Hoffenheim

Die genaue Vertragslaufzeit wurde lediglich mit "langfristig" bezeichnet.

Erfolgscoach Ilzer verlängert vorzeitig bei Hoffenheim Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © APA
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Erfolgscoach Christian Ilzer hat seinen Vertrag beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim vorzeitig "langfristig" verlängert.

Das gab der Klub am Freitag bekannt, ohne dabei Details zur Laufzeit zu nennen. Ilzer war im November 2024 von Sturm Graz zur TSG gewechselt.

In seiner ersten Saison konnte er den Abstieg verhindern, stand aber selbst auf der Kippe. Nun führte der 48-jährige Steirer den Klub zu Platz fünf und verpasste die Champions-League-Plätze nur knapp.

Zweitbeste Punkteausbeute in Hoffenheims Bundesliga-Geschichte

"Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, der Anfang Mai seinerseits den Vertrag in Hoffenheim verlängert hatte.

"Chris steht für eine klare Idee von Fußball, für hohe Intensität und eine moderne Führungskultur. Er bringt große Qualität, Leidenschaft und Kompetenz ein", betonte Ilzers engerer Landsmann und einstiger Sturm-Weggefährte.

Unter Ilzers Führung erreichte die Mannschaft in der abgelaufenen Saison mit 61 Zählern die zweitbeste Punkteausbeute in der Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte.

"Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen und dabei weiterhin dieses TSG-Gesicht zeigen", sagte Ilzer.

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