NEWS

Transfer von ÖFB-Star geht wohl vor der WM über die Bühne

Der Angreifer dürfte bei seinem Leihklub verbleiben, heißt es.

Transfer von ÖFB-Star geht wohl vor der WM über die Bühne Foto: © IMAGO / Buzzi
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Klarheit über die Zukunft vor der WM ist nicht unbedingt ein Nachteil. Diese könnte es zeitnah für ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch geben.

Laut "Tipsbladet" dürfte das Ganze noch vor der WM über die Bühne gehen. Die Kaufoption soll von Leihklub Augsburg gezogen werden.

Gregoritsch wechselte im Winter als Leihspieler nach Augsburg. Der 32-Jährige erzielte in 17 Bundesliga-Spielen sechs Treffer und drei Assists.

Vieles deutet darauf hin, dass er weiter in der Deutschen Bundesliga aufläuft.

Mehr zum Thema

Konrad Laimer: Hoeneß soll sich aktiv einmischen

Konrad Laimer: Hoeneß soll sich aktiv einmischen

Deutsche Bundesliga
5
Zwei Fronten: Coach von ÖFB-Trio bei Leipzig muss um Job bangen

Zwei Fronten: Coach von ÖFB-Trio bei Leipzig muss um Job bangen

Deutsche Bundesliga
10
Nach Abstieg: Wolfsburg gibt neun Abgänge bekannt

Nach Abstieg: Wolfsburg gibt neun Abgänge bekannt

Deutsche Bundesliga
Glasner öffnet offenbar die Tür für Deutschland-Rückkehr

Glasner öffnet offenbar die Tür für Deutschland-Rückkehr

Deutsche Bundesliga
18
Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
33
Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Deutsche Bundesliga
Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Deutsche Bundesliga
18

Kommentare

ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Augsburg Michael Gregoritsch Bröndby IF