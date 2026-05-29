Transfer von ÖFB-Star geht wohl vor der WM über die Bühne

Klarheit über die Zukunft vor der WM ist nicht unbedingt ein Nachteil. Diese könnte es zeitnah für ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch geben.

Laut "Tipsbladet" dürfte das Ganze noch vor der WM über die Bühne gehen. Die Kaufoption soll von Leihklub Augsburg gezogen werden.

Gregoritsch wechselte im Winter als Leihspieler nach Augsburg. Der 32-Jährige erzielte in 17 Bundesliga-Spielen sechs Treffer und drei Assists.

Vieles deutet darauf hin, dass er weiter in der Deutschen Bundesliga aufläuft.