Transfer-Update: Monaco an Havel dran - Rangnick sagt Milan ab
Während die AS Monaco Interesse an Elias Havel zeigt, sagt Ralf Rangnick vermeintlich dem AC Milan ab. Red Bull Salzburg holt indes einen Linksverteidiger.
Auch während der Weltmeisterschaft steht der Transfermarkt nicht still - vor dem Wochenende war wieder einiges los.
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