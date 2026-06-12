Auch während der Weltmeisterschaft steht der Transfermarkt nicht still - vor dem Wochenende war wieder einiges los.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Ex-Hütter-Klub steigt in Havel-Poker ein >>>

Red Bull Salzburg stellt neuen Verteidiger vor >>>

Kapitän geht von Bord: Baumgartner verlässt wohl den WAC >>>

Transfer-Coup! Aufsteiger Lustenau verpflichtet Rückkehrer >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Absteiger Blau-Weiß Linz verlängert mit Mittelfeldspieler >>>

Vienna verpflichtet Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung >>>

Hosiner-Ersatz: Young Violets holen Hausjell von der Konkurrenz >>>

Regionalliga:

Überraschung! Toni Polster verlässt Wiener Viktoria unerwartet >>>

Österreichisches Torhüter-Talent vor Wechsel zu deutschem Bundesliga-Aufsteiger >>>

ÖFB-Legionäre & International:

Rangnick hat AC Milan wohl abgesagt >>>

Gregoritsch: Kaufoption gezogen! >>>

U21-Teamspieler Fidjeu-Tazemeta wechselt zu Traditionsklub >>>

Nach 1860-Zwangsabstieg: Legionär Pfeifer steht ohne Vertrag da >>>

Mitja Mörec unterschreibt bei Ex-Klub >>>