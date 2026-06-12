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Nach 1860-Zwangsabstieg: Legionär Pfeifer steht ohne Vertrag da

Nach dem Zwangsabstieg von 1860 München sucht der Linksverteidiger eine neue Aufgabe - auch Vereine aus der ADMIRAL Bundesliga sind an ihm interessiert.

Nach 1860-Zwangsabstieg: Legionär Pfeifer steht ohne Vertrag da Foto: © IMAGO / Oryk HAIST
Textquelle: © LAOLA1
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Manuel Pfeifer ist ablösefrei zu haben.

Wie "Sky" berichtet, ist der Vertrag des Linksverteidigers beim TSV 1860 München nur für die 3. Liga gültig gewesen - nach dem Zwangsabstieg der "Löwen" ist der 26-Jährige nun vereinslos.

Dem Bericht nach sollen neben Klubs aus Deutschland auch Vereine aus der ADMIRAL Bundesliga Interesse am gebürtigen Hartberger bekunden - einer davon soll laut Sky-Reporter Eric Niederseer der SK Sturm sein. Beim Vizemeister gilt Emira Karic als Abgangskandidat.

Verletzungsbedingt nur 19 Spiele für 1860 München

Pfeifer hat unter anderem in der Jugend für die AKA Steiermark gespielt, ehe er 2016 nach Hartberg gewechselt ist. Für den TSV hat er insgesamt 82 Spiele bestritten, ehe es den Linksfuß im vergangenen Sommer nach München gezogen hat.

Für 1860 ist Pfeifer verletzungsbedingt nur auf 19 Spiele gekommen, hat im Saisonfinish jedoch wieder zum Stammpersonal gehört.

Bei Ex-Wolfsberger Raphael Schifferl ist bereits vor Saisonschluss kommuniziert worden, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Der 18-jährige Tiroler Loris Husic spielt in der U19 der "Löwen".

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