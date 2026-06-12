Ralf Rangnick dürfte sich für den ÖFB entschieden haben!

Wie die "Gazetta dello Sport" berichtet, hat der 67-Jährige den "Rossoneri" den Laufpass gegeben - der deutsche Fußballfachmann soll sich demnach weiterhin auf seine Aufgabe als ÖFB-Teamchef konzentrieren.

Die Verantwortlichen Milans rund um Eigentümer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic scheinen es mit der deutschen Gründlichkeit nicht allzu ernst genommen und die Geduld Rangnicks überstrapaziert zu haben.

Milans Zögern lässt Deal scheitern

Nach dem Erstkontakt vor rund zwei Wochen dürfte der Draht zum Deutschen nicht mehr heiß gelaufen sein. Das Zögern habe nun den Deal scheitern lassen. Rangnick hätte die Rolle als technischer Direktor übernehmen und dabei alle Freiheiten zur Gestaltung und Umstrukturierung des Klubs erhalten sollen.

Damit steht einer Verlängerung des Vertrags mit dem Teamchef über die WM hinaus wohl auch nichts mehr im Wege. Eine Entscheidung könnte noch vor dem ersten Gruppenspiel Österreichs gegen Jordanien (17.6.) fallen.

"Der Ball liegt jetzt bei Ralf Rangnick, er wird auf uns zukommen", hatte ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll zuletzt gesagt.

Glasner bekommt Konkurrenz im Rennen um Cheftrainer-Posten

Der AC Milan hat mit einer 1:2-Heimpleite am letzten Spieltag der Serie A gegen Cagliari einen Champions-League-Fixplatz verspielt und im Anschluss die gesamte sportliche Führung entlassen.

Neben Trainer Massimiliano Allegri sind auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden worden.

Oliver Glasner hat lange Zeit als heißester Kandidat auf den Job als Coach bei den "Rossoneri" gegolten - mittlerweile mischen jedoch Ruben Amorim, Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle und der kürzlich bei Real Madrid entlassene Alvaro Arbeloa im Rennen um den vakanten Posten mit.