Transfer-Coup! Aufsteiger Lustenau verpflichtet Rückkehrer

Austria Lustenau holt Danilo Soares zurück!

Das geben die Vorarlberger am Freitagabend bekannt. Der brasilianische Linksverteidiger kommt vom 1. FC Nürnberg.

Bereits zwischen 2010 und 2013 lief der mittlerweile 34-Jährige für die Grün-Weißen in 91 Spielen auf und avancierte zum Publikumsliebling. Anschließend zog es ihn nach Deutschland, wo er für den FC Ingolstadt, die TSG Hoffenheim sowie den VfL Bochum spielte. Mit Bochum sammelte Soares u.a. die Erfahrung von 58 Spielen in der Deutschen Bundesliga, 2015 (mit Ingolstadt) und 2021 wurde er Meister der 2. Bundesliga.

Ab Sommer 2024 stand er in Nürnberg unter Vertrag, in der abgelaufenen Saison kam Soares nach einer Oberschenkelverletzung aber nicht mehr zum Einsatz, insgesamt lief er in dieser Spielzeit nur drei Mal für den "Club" auf.

"Habe immer gesagt, dass ich zurückkehren werde"

"Ich freue mich riesig über meine Rückkehr nach Lustenau. Als ich den Verein 2013 verlassen habe, habe ich immer gesagt, dass ich eines Tages zurückkehren werde – und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ich bin all die Jahre mit der Austria in Kontakt geblieben, habe hier viele Freunde und Vorarlberg ist eine Region, die ich sehr mag. Umso schöner ist es, nun wieder das grün-weiße Trikot tragen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und die Fans wiederzusehen“, wird Danilo Soares zitiert.

Sportdirektor Dieter Alge sagt: "Mit Danilo bekommen wir einen Spieler, der uns mit seiner Erfahrung in der Bundesliga weiterhelfen wird. Er bringt nicht nur außergewöhnliche Qualität auf dem Platz mit, sondern verkörpert auch jene Mentalität und Professionalität, die für unser Team enorm wertvoll sind. Zudem passt er vom Profil her perfekt in unsere Spielphilosophie und ist auch menschlich eine Bereicherung für unsere junge Mannschaft.“