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Überraschung! Toni Polster verlässt Wiener Viktoria unerwartet

Der Wiener Regionalligist wird vom Abschied der ÖFB-Ikone eiskalt getroffen.

Überraschung! Toni Polster verlässt Wiener Viktoria unerwartet Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Toni Polster legt sein Traineramt bei der Wiener Viktoria mit sofortiger Wirkung zurück.

Die ÖFB-Ikone hat den Verein aus Wien-Meidling in seiner zweiten Amtszeit seit Jänner 2014 betreut, war zuvor schon zwischen 2011 und 2013 Cheftrainer der Wiener Viktoria. Die abgelaufene Saison in der Regionalliga Ost wurde auf dem elften Platz abgeschlossen.

"Diese Entscheidung trifft uns unerwartet und wir sind einerseits dankbar für 15 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit und andererseits traurig über diesen Abschied", schreibt der Klub auf "Instagram".

Polster will neues Kapitel aufschlagen

Polster äußert sich ebenfalls in einem Instagram-Posting zum Abschied und erklärt, dass er sich dazu entschieden habe, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

"Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen und war das Ergebnis vieler Gespräche und Überlegungen in den vergangenen Wochen und Monaten", so der 62-Jährige.

Die Wiener Viktoria sei für ihn "weit mehr als nur ein Verein. Gemeinsam haben wir viele besondere Momente erlebt, Aufstiege gefeiert, Meistertitel gewonnen, den Cup geholt, schwierige Phasen überstanden und Erinnerungen geschaffen, die mich mein Leben lang begleiten werden."

Es sei ihm eine "große Ehre" gewesen, "über so viele Jahre Teil dieser Geschichte zu sein." Als neuer Cheftrainer wurde Rojgar Kadir installiert. Der 35-Jährige war zuletzt Co-Trainer unter Polster.

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