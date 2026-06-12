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U21-Teamspieler Fidjeu-Tazemeta wechselt zu Traditionsklub

Der ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler verlässt die U19 von Borussia Dortmund und schließt sich einem Traditionsverein aus der 2. Bundesliga an.

U21-Teamspieler Fidjeu-Tazemeta wechselt zu Traditionsklub Foto: © IMAGO / Beautiful Sports
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Thierry Fidjeu-Tazemeta wechselt in die 2. Deutsche Bundesliga.

Der ÖFB-U21-Nationalteamspieler, der aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund kommt, unterschreibt beim 1. FC Kaiserslautern - über die genauen Vertragsmodalitäten ist nichts bekannt.

"Mit Thierry konnten wir ein internationales Top-Talent für uns gewinnen. Er ist ein technisch versierter Spieler, der sich durch seine Physis und seine Schnelligkeit auszeichnet. Zudem ist er in der Offensive mit seinem Tiefgang variabel einsetzbar", wird Sportdirektor Marcel Klos auf der Vereinswebsite zitiert.

Der 18-Jährige habe vor seiner Zusage nicht lange überlegt: "Man sagt zu einem Klub wie dem 1. FC Kaiserslautern, der so viel Tradition hat, nicht Nein. Als die Anfrage kam, habe ich direkt große Augen bekommen und mich sehr gefreut. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und habe direkt viel Vertrauen in mich gespürt."

Fidjeu-Tazemeta ist im Februar 2024 von der AKA St. Pölten in den Ruhrpott gewechselt. Für die U19 des BVB hat der Offensivspieler in der abgelaufenen Saison in 24 Partien zehn Treffer erzielt und sechs Tore vorbereitet.

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