ÖFB-Torhüter-Talent vor Wechsel zu deutschem Bundesligisten

Schalke 04 dürfte sich ein österreichisches Torhüter-Talent gesichert haben.

Wie Sky-Transferexperte Eric Niederseer berichtet, wechselt Max Weiland von Regionalliga-West-Klub VfB Hohenems zu den "Knappen".

Der 19-jährige habe demnach einen langfristigen Vertrag in Gelsenkirchen unterschrieben und soll vorerst in der 2. Mannschaft der "Königsblauen" (Regionalliga West) aufgebaut werden.

Auch Teams aus der ADMIRAL Bundesliga interessiert

Der Bericht zufolge sollen auch vier Teams aus der ADMIRAL Bundesliga Interesse am deutsch-österreichischen Doppelstaatsbürger bekundet haben.

Offiziell dürfte der Transfer jedoch erst übernächste Woche werden, wie "Sky" berichtet.

Der gebürtige Vorarlberger hat die Jugendteams des FC Hard durchlaufen, nach einer Saison bei Hohenems könnte Weiland nun einen großen Karriereschritt machen.