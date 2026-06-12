Vienna verpflichtet Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung

Der First Vienna FC 1894 hat einen Neuzugang für die Offensive präsentiert: Tobias Anselm läuft künftig für die Wiener in der ADMIRAL 2. Liga auf.

Der 26-jährige Stürmer kommt von der WSG Tirol und bringt reichlich Erfahrung aus der höchsten österreichischen Spielklasse mit.

Bundesliga-Erfahrung aus Tirol

Anselm absolvierte zwischen 2020 und 2026 insgesamt 79 Bundesliga-Spiele für die WSG Tirol und erzielte dabei 16 Tore. Besonders in seiner ersten Phase in Tirol konnte der Angreifer mit konstanten Leistungen aufzeigen.

Seinen Weg in den Profifußball begann der Tiroler im Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg, ehe er über Liefering den Sprung in den Profibereich schaffte.

Wenig Einsatzzeit zuletzt

Zuletzt war die Rolle des 26-Jährigen bei der WSG Tirol allerdings kleiner geworden. Vor allem in der abgelaufenen Rückrunde kam Anselm kaum noch auf regelmäßige Einsatzminuten und musste häufiger mit der Jokerrolle vorliebnehmen.

Der Wechsel zur Vienna bedeutet nun den nächsten Karriereschritt – allerdings eine Stufe tiefer in die ADMIRAL 2. Liga.

Vienna setzt auf klare Verstärkung

Bei den Wienern sieht man im Neuzugang eine gezielte Verstärkung für die Offensive.

Sportdirektor Didi Elsneg lobt vor allem die Mischung aus Physis und Erfahrung: "Tobias bringt genau das Profil mit, das wir für unseren Angriff gesucht haben. Tolle Physis, Qualität am Ball und Stärke im Abschluss."

Anselm: "Ambitionierte Ziele"

Auch Anselm selbst zeigt sich vom Wechsel überzeugt: "Die Gespräche mit der Vienna waren von Beginn an sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Der Verein hat ambitionierte Ziele und einen klaren Plan."

Mit dem Transfer setzt die Vienna weiter auf Spieler mit Bundesliga-Erfahrung – mit Maximilian Fillafer wurde bereits ein weiterer Kicker aus der obersten Spielklasse verpflichtet.