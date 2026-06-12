Ex Hütter-Klub steigt in Havel-Poker ein

Elias Havel könnte seine Karriere schon bald in einer europäischen Topliga fortsetzen.

Wie "Sky" berichtet, zählt die AS Monaco zu den zahlreichen Interessenten für den österreichischen Stürmer des TSV Hartberg. Ein offizielles Angebot des Ligue-1-Topklubs soll bisher zwar noch nicht vorliegen, das Interesse am 23-Jährigen ist aber offenbar konkret.

Neben Monaco sollen sich auch Vereine aus Deutschland, Italien und Belgien nach Havel erkundigt haben.

Schalke-Transfer wohl vom Tisch

Zuletzt war Havel vor allem mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden.

Die "Knappen" haben mittlerweile allerdings die Verpflichtung eines anderen österreichischen Angreifers bekanntgegeben. Junior Adamu wechselte nach Gelsenkirchen, womit ein Transfer Havels zum deutschen Traditionsverein immer unwahrscheinlicher erscheint.

Auch Italiens Erstligist Genua wurde zuletzt als möglicher Abnehmer gehandelt.

Havel spielte starke Saison

Dass das Interesse an Havel groß ist, kommt wenig überraschend.

Der Stürmer überzeugte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit starken Leistungen und avancierte zu einem der wichtigsten Offensivspieler der Oststeirer. In 32 Liga-Einsätzen gelangen ihm 13 Tore und vier Assists.

Schon seit längerer Zeit gilt daher als wahrscheinlich, dass Havel Hartberg im Sommer verlassen wird.

Monaco auf Trainersuche

Mit der AS Monaco wäre nun ein besonders prominenter Interessent ins Rennen eingestiegen.

Der Klub aus dem Fürstentum zählt seit Jahren zu den Top-Adressen der Ligue 1. Die Monegassen beendeten die vergangene Saison auf Rang sieben und befinden sich aktuell auf Trainersuche.

Erst zum Saisonende trennte sich der Verein von Sebastien Pocognoli. Davor war Monaco mehrere Jahre lang die Wirkungsstätte von Adi Hütter.