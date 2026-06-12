Michael Gregoritsch bleibt dem FC Augsburg erhalten. Die Fuggerstädter haben die Kaufoption beim österreichischen Nationalstürmer gezogen und den 32-Jährigen fix verpflichtet.

Der Angreifer unterschreibt einen Vertrag bis 2027, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Rückkehr im Winter – sofort eingeschlagen

Gregoritsch war erst zur Rückrunde von Bröndby IF nach Augsburg zurückgekehrt und wurde sofort wieder zu einer wichtigen Stütze im Angriffsspiel des FCA.

In 17 Einsätzen kam der ÖFB-Teamstürmer auf acht Scorerpunkte und überzeugte mit seiner Präsenz im Strafraum sowie als verlässliche Option im Abschluss.

Bereits zwischen 2017 und 2022 hatte Gregoritsch für Augsburg gespielt.

Fast 150 Spiele für den FCA

Insgesamt kommt der 32-Jährige mittlerweile auf 146 Pflichtspiele für den deutschen Bundesligisten. Dabei erzielte er 37 Tore, davon 35 in der Bundesliga.

Damit fehlt Gregoritsch nur noch ein Schritt zur Vereinsgeschichte: Der bisherige FCA-Rekord in der Bundesliga liegt bei 37 Treffern, gehalten von Alfred Finnbogason.

Der ÖFB-Stürmer könnte diesen Bestwert in der kommenden Saison einstellen oder sogar übertreffen.

Sportliche Wertschätzung vom Klub

Sportdirektor Benjamin Weber lobt vor allem Gregoritschs Rolle innerhalb der Mannschaft:

"Michael hat in der Rückrunde mit wichtigen Scorerpunkten und starken Leistungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für unser Team ist. Er übernimmt Verantwortung und ist ein wichtiger Ansprechpartner – besonders für junge Spieler."