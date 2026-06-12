NEWS

Mitja Mörec unterschreibt bei Ex-Klub

Der Slowene unterschreibt in seinem Heimatland. Für den Klub lief er einst auf und war später Sportdirektor.

Mitja Mörec unterschreibt bei Ex-Klub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mitja Mörec hat eine neue Aufgabe!

Der Slowene unterschreibt in seiner Heimat bei NS Mura, von 2015 bis 2017 arbeitete er dort als Sportdirektor.

Danach startete er seine Trainerlaufbahn in der Jugend des FavAc, wo er auch als Spieler auflief. Über Wienerberg landete er als Co beim FAC, wo er später zum Cheftrainer befördert wurde.

Bei Blau-Weiß Linz freigestellt

Im vergangenen Sommer gelang der Sprung in die ADMIRAL Bundesliga. Bei Blau-Weiß Linz wurde er im November 2025 allerdings schon wieder freigestellt.

Mörec wurde als Jugendspieler von Mura Profi, wechselte 2002 von dort aus zu Sturm Graz. Zur Saison 2012/13 kehrte er als Aktiver zurück.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Oliver Glasner (51)
Gerald Scheiblehner (49)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Liverpool will Leverkusen-Rekord-Transfer zurückholen

Liverpool will Leverkusen-Rekord-Transfer zurückholen

Premier League
Milan spricht mit anderen Trainern: Glasner bleibt Favorit

Milan spricht mit anderen Trainern: Glasner bleibt Favorit

Serie A
1
Real: Erster Transfer unter Mourinho wohl ein Portugiese

Real: Erster Transfer unter Mourinho wohl ein Portugiese

La Liga
Endlich offiziell: Real Madrid stellt Jose Mourinho vor

Endlich offiziell: Real Madrid stellt Jose Mourinho vor

La Liga
3
Offiziell! ÖFB-Kicker spielt künftig unter Miron Muslic

Offiziell! ÖFB-Kicker spielt künftig unter Miron Muslic

International
16
Bericht: Schalke vor Verpflichtung von ÖFB-Stürmer

Bericht: Schalke vor Verpflichtung von ÖFB-Stürmer

Deutsche Bundesliga
26
ManUtd bereitet wohl Angebot für Ex-Rapidler vor

ManUtd bereitet wohl Angebot für Ex-Rapidler vor

International
23

Kommentare

Fußball Fußball International NS Mura Mitja Mörec