Mitja Mörec unterschreibt bei Ex-Klub

Mitja Mörec hat eine neue Aufgabe!

Der Slowene unterschreibt in seiner Heimat bei NS Mura, von 2015 bis 2017 arbeitete er dort als Sportdirektor.

Danach startete er seine Trainerlaufbahn in der Jugend des FavAc, wo er auch als Spieler auflief. Über Wienerberg landete er als Co beim FAC, wo er später zum Cheftrainer befördert wurde.

Bei Blau-Weiß Linz freigestellt

Im vergangenen Sommer gelang der Sprung in die ADMIRAL Bundesliga. Bei Blau-Weiß Linz wurde er im November 2025 allerdings schon wieder freigestellt.

Mörec wurde als Jugendspieler von Mura Profi, wechselte 2002 von dort aus zu Sturm Graz. Zur Saison 2012/13 kehrte er als Aktiver zurück.