Red Bull Salzburg stellt neuen Verteidiger vor

Linksverteidiger Dominik Schmid (28) vom FC Basel unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg!

Der neue Mann erhält einen Vertrag bis 2030, das vermelden die Mozartstädter am Freitag.

In Basel war der Defensivspieler Vize-Kapitän, sammelte insgesamt 134 Einsätze für den Klub. "Mit Dominik Schmid haben wir einen Spieler mit viel Erfahrung und fußballerischer Qualität zu uns geholt. Einen ersten Eindruck konnten wir ja bereits im Europa League-Match im vergangenen Jänner gegen Basel gewinnen, wo er durch seine offensive Ausrichtung, aber gleichzeitig auch durch defensive Stabilität beeindruckt hat", freut sich Sportchef Marcus Mann.

Erstes Engagement im Ausland

Schmid meint: "Weil es mein erstes Engagement im Ausland ist, ist dieser Wechsel für mich ein großer Karriereschritt. Und darauf freue ich mich sehr! Die letzten Tage waren recht turbulent, es ging am Ende dann doch alles sehr schnell. Entscheidend waren für mich die Gespräche mit Marcus Mann, der mir die Ziele mit dem FC Red Bull Salzburg sehr genau geschildert hat."

Die Ablösesumme beträgt laut Medienberichten drei Millionen Euro, inklusive möglicher Boni. 2023 war Schmid bereits für das Schweizer A-Team nominiert, für einen Einsatz reichte es aber noch nicht.