Hosiner-Ersatz: Young Violets holen Hausjell von der Konkurrenz

Die Young Violets haben einen Ersatz für Philipp Hosiner gefunden.

Wie die "Veilchen" bekannt geben, unterschreibt Marco Hausjell bei der zweiten Mannschaft des FK Austria Wien in der ADMIRAL 2. Liga. Der Angreifer kommt dabei ablösefrei von Ligakonkurrent SKN St. Pölten.

"Unser Ziel war es, neben Willi Vorsager einen zweiten Spieler mit Erfahrung zu den Young Violets dazu zu holen, der den vielen jungen Eigengewächsen im Kader die notwendige Stabilität gibt. Marco bringt dieses Profil mit, kennt die zweite Liga bestens und ist selbst noch voll im Saft. Daher freut es uns, dass es mit dem Transfer geklappt hat", wird Robert Urbanek, Technischer Direktor von Austria Wien, auf der Vereinswebsite zitiert.

Bei der Admira groß geworden

Hausjell, der auf 41 Bundesliga-Spiele und 131 Einsätze in der 2. Liga zurückblickt, ist in der Jugend von Admira Wacker groß geworden. Weiters hat der 27-Jährige für den SV Horn, die Würzburger Kickers, den SV Stripfing und schlussendlich für St. Pölten gespielt.

In der abgelaufenen Saison hat der Stürmer in wettbewerbsübergreifend 31 Spielen für die "Wölfe" zwölf Tore erzielt und drei Assists geliefert.