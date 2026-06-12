Kapitän geht von Bord: Baumgartner verlässt wohl den WAC

Die Zeichen stehen beim Dominik Baumgartner schon länger auf Abschied - nun soll das Aus beim Wolfsberger AC besiegelt sein.

Einem Bericht von "Sky" zufolge, wird der WAC-Kapitän seinen auslaufenden Vertrag im Lavanttal nicht verlängern.

Bereits im Europacup-Playoff gegen die SV Ried hat der 29-Jährige seinen Abgang anklingen lassen: "Es kann sein, dass es heute mein letztes Spiel für den WAC war. Wir waren in Gesprächen, bis jetzt sind wir sehr weit auseinander. So ehrlich muss ich auch sein."

Nach 216 Spielen und 16 Treffern für Wolfsberg scheint nun die Zeit des Innenverteidigers bei den Kärntnern zu Ende zu gehen. Der gebürtige Niederösterreicher und ältere Bruder von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner ist 2019 erst auf Leihbasis vom VfL Bochum gekommen und später fest verpflichtet worden.

Außerdem ist der Routinier für Wacker Innsbruck, SV Grödig und SV Horn aufgelaufen.