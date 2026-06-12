Absteiger Blau-Weiß Linz verlängert mit Mittelfeldspieler

Vertragsverlängerung bei Blau-Weiß Linz!

Der Bundesliga-Absteiger gibt am Freitag bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit Felix Gerstmayer um eine weitere Saison verlängert wurde. Zudem wurde eine Option für eine weitere Saison vereinbart.

"Felix hat im letzten Jahr eine gute Entwicklung gemacht und es sich deshalb verdient, dass er weiterhin bei uns bleibt. Wir trauen ihm auf alle Fälle eine weitere Steigerung zu und haben mit ihm einen technisch starken und flexiblen Mittelfeldspieler an Board, der sehr professionell ist und dem Fußball alles unterordnet", wird Sportchef Christoph Schösswendter zitiert.

Leihe nach Wallern

Der 22-jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer 2025 vom SV Grün-Weiß Micheldorf und kickte dann auf Leihbasis beim Kooperationsverein SV Wallern. Dort kam er auf zehn Einsätze.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Es ist eine große Ehre, für diesen Verein und seine Fans spielen zu dürfen. Jetzt gilt der volle Fokus der neuen Saison und unserem gemeinsamen Weg zurück nach oben", so der Mittelfeldspieler.

Auch Trainer Michael Köllner zeigt sich erfreut: "Felix hat sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt und einen großen Sprung vollzogen. Daher freuen wir uns auf den weiteren gemeinsamen Weg, von dem wir weitere Entwicklungsschritte von Felix erwarten und alles dafür tun werden."