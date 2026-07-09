Am Donnerstag, dem 9. Juli, wurden in der ADMIRAL Bundesliga gleich drei Neuzugänge vorgestellt. Auch beim FC Red Bull Salzburg zeichnen sich Transferbewegungen ab. Hartbergs Topstürmer soll bereits in Italien weilen.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

ADMIRAL Bundesliga:

Nächster Neuzugang! GAK holt Leihspieler dauerhaft

Fix! LASK holt Abwehrtalent aus Belgien

Steht Sturm-Winterneuzugang schon wieder vor dem Absprung?

Bericht: Tabakovic und Salzburg sind sich einig!

ÖFB-Torhüter Alex Schlager vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

Sturm gibt wohl Angebot für WM-Stürmer ab

Über 10 Millionen Euro! WAC im Jahr 2026 im Geldregen

Bleibt Daghim doch in Salzburg?

Er könnte Rapids nächster Top-Transfer werden

Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?

GAK verpflichtet Ex-Austrianer aus Italien

ADMIRAL 2. Liga:

Bregenz holt Offensivspieler von Bundesliga-Aufsteiger

Fix! Wacker Innsbruck verpflichtet MLS-Spieler

Bregenz verpflichtet Verteidiger aus der Schweiz

ÖFB-Legionäre und -Trainer:

Angelt sich Miron Muslic einen deutschen Ex-Teamspieler?