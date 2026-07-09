Am Donnerstag, dem 9. Juli, wurden in der ADMIRAL Bundesliga gleich drei Neuzugänge vorgestellt. Auch beim FC Red Bull Salzburg zeichnen sich Transferbewegungen ab. Hartbergs Topstürmer soll bereits in Italien weilen.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.
ADMIRAL Bundesliga:
Nächster Neuzugang! GAK holt Leihspieler dauerhaft
Fix! LASK holt Abwehrtalent aus Belgien
Steht Sturm-Winterneuzugang schon wieder vor dem Absprung?
Bericht: Tabakovic und Salzburg sind sich einig!
ÖFB-Torhüter Alex Schlager vor Wechsel in die deutsche Bundesliga
Sturm gibt wohl Angebot für WM-Stürmer ab
Über 10 Millionen Euro! WAC im Jahr 2026 im Geldregen
Bleibt Daghim doch in Salzburg?
Er könnte Rapids nächster Top-Transfer werden
Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?
GAK verpflichtet Ex-Austrianer aus Italien
ADMIRAL 2. Liga:
Bregenz holt Offensivspieler von Bundesliga-Aufsteiger
Fix! Wacker Innsbruck verpflichtet MLS-Spieler
Bregenz verpflichtet Verteidiger aus der Schweiz
ÖFB-Legionäre und -Trainer: