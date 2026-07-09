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Transfer-Update: Doppelpack beim GAK, Neuzugang für den LASK

Ein "alter Bekannter" und ein Österreich-Rückkehrer verstärken den GAK. Der LASK bedient sich in Belgien. Bei Salzburg steht ein neuer Stürmer ante portas.

Transfer-Update: Doppelpack beim GAK, Neuzugang für den LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Donnerstag, dem 9. Juli, wurden in der ADMIRAL Bundesliga gleich drei Neuzugänge vorgestellt. Auch beim FC Red Bull Salzburg zeichnen sich Transferbewegungen ab. Hartbergs Topstürmer soll bereits in Italien weilen.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

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