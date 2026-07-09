Nach seinem Wintertransfer zum SK Sturm Graz fasste Ryan Fosso in der ADMIRAL Bundesliga schnell Fuß. Der Neuzugang von Fortuna Sittard brachte es auf elf Startelfeinsätze in der Rückrunde.

Mit seinen starken Leistungen in den Niederlanden und Österreich hat der 24-Jährige das Interesse internationaler Klubs geweckt. Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, liefern sich gleich drei Klubs ein Rennen um den Mittelfeldspieler.

Konkrete Bemühungen

Wie aus dem Bericht hervorgeht, sind die Glasgow Rangers in ihren Bemühungen am weitesten. Die Vereinsführung des Tabellendritten der abgelaufenen Premiership-Saison soll bereits Gespräche mit dem Berater des Spielers aufgenommen haben, um die Bedingungen eines Transfers auszuloten.

Doch auch der FC Torino soll die Situation von Ryan Fosso genau beobachten. Der Serie-A-Klub soll bereits in die Offensive gegangen sein und sich nach den Vertragsbedingungen erkundigt haben.

Mit dem spanischen Erstligisten UD Levante soll ein weiterer Klub bereits konkrete Schritte unternommen haben. Dem Bericht zufolge sollen die Spanier mit einem ersten Vertragsangebot beim Berater des zweifachen kamerunischen Nationalspielers vorstellig geworden sein.

Über die genaue Vertragsdauer beim SK Sturm Graz ist nichts bekannt.