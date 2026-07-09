NEWS

Steht Sturm-Winterneuzugang schon wieder vor dem Absprung?

Ein internationales Trio soll sich intensiv mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers auseinandersetzen. Die heißeste Spur führt nach Schottland.

Steht Sturm-Winterneuzugang schon wieder vor dem Absprung? Foto: © IMAGO / Beautiful Sports
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach seinem Wintertransfer zum SK Sturm Graz fasste Ryan Fosso in der ADMIRAL Bundesliga schnell Fuß. Der Neuzugang von Fortuna Sittard brachte es auf elf Startelfeinsätze in der Rückrunde.

Mit seinen starken Leistungen in den Niederlanden und Österreich hat der 24-Jährige das Interesse internationaler Klubs geweckt. Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, liefern sich gleich drei Klubs ein Rennen um den Mittelfeldspieler.

Konkrete Bemühungen

Wie aus dem Bericht hervorgeht, sind die Glasgow Rangers in ihren Bemühungen am weitesten. Die Vereinsführung des Tabellendritten der abgelaufenen Premiership-Saison soll bereits Gespräche mit dem Berater des Spielers aufgenommen haben, um die Bedingungen eines Transfers auszuloten.

Doch auch der FC Torino soll die Situation von Ryan Fosso genau beobachten. Der Serie-A-Klub soll bereits in die Offensive gegangen sein und sich nach den Vertragsbedingungen erkundigt haben.

Mit dem spanischen Erstligisten UD Levante soll ein weiterer Klub bereits konkrete Schritte unternommen haben. Dem Bericht zufolge sollen die Spanier mit einem ersten Vertragsangebot beim Berater des zweifachen kamerunischen Nationalspielers vorstellig geworden sein.

Über die genaue Vertragsdauer beim SK Sturm Graz ist nichts bekannt.

Die besten Fan-Bilder des SK Sturm Graz

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Bericht: Tabakovic und Salzburg sind sich einig!

Bericht: Tabakovic und Salzburg sind sich einig!

Bundesliga
4
ÖFB-Torhüter Alex Schlager vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

ÖFB-Torhüter Alex Schlager vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

Bundesliga
20
Sturm gibt wohl Angebot für WM-Stürmer ab

Sturm gibt wohl Angebot für WM-Stürmer ab

Bundesliga
17
Bleibt Daghim doch in Salzburg?

Bleibt Daghim doch in Salzburg?

Bundesliga
8
Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?

Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?

Bundesliga
25
SV Ried hat zwei Testspieler zu Gast

SV Ried hat zwei Testspieler zu Gast

Bundesliga
Nach starker WM: Zieht es Alex Schlager in die Wüste?

Nach starker WM: Zieht es Alex Schlager in die Wüste?

Bundesliga
57

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Ryan Fosso Transfermarkt Gerüchteküche Glasgow Rangers UD Levante FC Torino