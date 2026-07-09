Bleibt Daghim doch in Salzburg?

Der FC Red Bull Salzburg kann in der nächsten Saison womöglich doch auf Adam Daghim setzen.

Der 20-jährige Däne hatte Anfang Juni öffentlich den Wunsch geäußert, die Mozartstädter verlassen zu wollen.

Das vergangene Jahr absolvierte der Angreifer bereits auf Leihbasis in der deutschen Bundesliga beim VfL Wolfsburg, verbuchte in 30 Pflichtspielen zwei Tore und vier Vorlagen.

Nach dem Abstieg wurde die Kaufoption nicht gezogen, diese soll sich auf 13 Millionen Euro belaufen haben.

"Ich denke schon, dass ich bleibe"

In der Saisonvorbereitung Salzburgs macht Daghim eine gute Figur, wusste auch beim 2:1-Testspiel-Sieg über Gornik Zabrze zu überzeugen. Das findet einem Bericht der "Krone" zufolge auch Anklang bei seinen Mitspielern und im Verein.

Aber auch bei den Fans – ein langjähriger Verfolger der Bullen soll Daghim demnach gefragt haben, ob er beim Klub bleibe. Die Antwort des Dänen: "Ich denke schon, dass ich bleibe."

Im Juni bestritt der Flügelstürmer seine ersten beiden Länderspiele für Dänemark. Für Salzburg hat Daghim 56 Pflichtspiele (6 Tore, 5 Assists) in den Beinen. Sein Vertrag ist bis Sommer 2028 datiert.