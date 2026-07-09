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Fix! LASK holt Abwehrtalent aus Belgien

Vor der Abreise aus Herzogenaurach gibt der LASK noch eine Vollzugsmeldung bekannt. Die Linzer verstärken sich mit einem jungen Innenverteidiger.

Fix! LASK holt Abwehrtalent aus Belgien Foto: © LASK
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Nach der Testspielniederlage gegen den FC Ingolstadt gibt es für die LASK-Fans doch noch Grund zur Freude.

Die Linzer geben die Verpflichtung von Abwehrtalent Manoël Verhaeghe bekannt. Der 18-jährige Innenverteidiger kommt vom belgischen Zweitligisten RWDM Brussels und unterzeichnet beim LASK einen Vertrag bis 2030.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte er seine erste volle Saison im Profibereich und kam dabei auf 25 Einsätze in der Challenger Pro League. Seine fußballerische Ausbildung genoss er beim belgischen Top-Klub Union Saint-Gilloise.

Sportdirektor, Dino Buric: "Wir freuen uns, mit Manoël Verhaeghe einen modernen Innenverteidiger für uns gewonnen zu haben, der über gute Qualitäten am Ball verfügt und viel Durchsetzungskraft mitbringt. Manoël ist ein junger Perspektivspieler, dem wir die nötige Zeit geben werden, um sich bestmöglich in die Mannschaft zu integrieren."

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