NEWS

Bregenz verpflichtet Verteidiger aus der Schweiz

Die Vorarlberger verstärken sich mit einem 25-Jährigen aus dem Nachbarland.

Bregenz verpflichtet Verteidiger aus der Schweiz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schwarz-Weiß Bregenz verstärkt sich mit einem neuen Außenverteidiger!

Mika Mettler wechselt vom SC Brühl St.Gallen aus der dritten Schweizer Liga ins Ländle.

Der Außenverteidiger wechselt ablösefrei zum 15. der vergangenen 2. Liga-Saison.

Mettler spielte in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse insgesamt 88 Mal.

In der zweiten Schweizer Liga kam er beim FC Wil sechs Mal zum Zug.

Mehr zum Thema

Sturm II: Am Mannschaftsabend von Abschied erfahren

Sturm II: Am Mannschaftsabend von Abschied erfahren

2. Liga
22
LigaZwa-Aufsteiger schnappt bei Bregenz zu

LigaZwa-Aufsteiger schnappt bei Bregenz zu

2. Liga
Über 10 Millionen Euro! WAC im Jahr 2026 im Geldregen

Über 10 Millionen Euro! WAC im Jahr 2026 im Geldregen

Bundesliga
5
Bleibt Daghim doch in Salzburg?

Bleibt Daghim doch in Salzburg?

Bundesliga
7
Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?

Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?

Bundesliga
19
GAK verpflichtet Ex-Austrianer aus Italien

GAK verpflichtet Ex-Austrianer aus Italien

Bundesliga
7
Nächster Neuzugang! BW Linz holt Stürmer aus Augsburg

Nächster Neuzugang! BW Linz holt Stürmer aus Augsburg

2. Liga
1

Kommentare

2. Liga Fußball Schweiz (Fußball) SW Bregenz FC Wil Transfermarkt