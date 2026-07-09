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NEWS
Bregenz verpflichtet Verteidiger aus der Schweiz
Die Vorarlberger verstärken sich mit einem 25-Jährigen aus dem Nachbarland.
Schwarz-Weiß Bregenz verstärkt sich mit einem neuen Außenverteidiger!
Mika Mettler wechselt vom SC Brühl St.Gallen aus der dritten Schweizer Liga ins Ländle.
Der Außenverteidiger wechselt ablösefrei zum 15. der vergangenen 2. Liga-Saison.
Mettler spielte in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse insgesamt 88 Mal.
In der zweiten Schweizer Liga kam er beim FC Wil sechs Mal zum Zug.