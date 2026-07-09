Er könnte Rapids nächster Top-Transfer werden

Der SK Rapid bereitet sich aktuell im oberösterreichischen Freistadt auf die neue Saison vor.

Während die Spieler auf dem Platz schwitzen, treibt Sportchef Markus Katzer die Kaderplanungen voran. Dabei muss er sich auch mit Abgängen beschäftigen.

10-Millionen-Transfer?

Sechser Romeo Amane (23) sei einer der begehrtesten Rapid-Spieler. "Das Interesse ist so, dass wir bald ein richtiges Angebot erhalten könnten", sagt Katzer der "Kronen Zeitung". Eine Offerte könnte aus England, Frankreich oder Italien kommen.

Konkret soll RC Lens zu den Interessenten zählen. Dort steht aktuell noch der Ex-Hütteldorfer Mamadou Sangare unter Vertrag. Der Malier soll von Manchester United und Crystal Palace umworben werden.

Bei einem Sangare-Abgang könnten die Franzosen Amane als Ersatzmann holen. Amane könnte Rapid eine ähnlich hohe Ablöse einbringen wie Isak Jansson bei seinem Wechsel nach Nizza. Für den Schweden wurden letztes Jahr kolportierte zehn Millionen Euro fällig.

Rapid verdient bei Sangare-Transfer mit

Zugleich soll Rapid auch bei einem Sangare-Wechsel mitverdienen. Laut "Krone" erhalten die Grün-Weißen zehn bis 15 Prozent der Differenz von Verkaufs- minus Einkaufspreis.

In Zahlen: Sangare ist für kolportierte acht Millionen Euro nach Frankreich gewechselt. Verkauft Lens den Mittelfeldspieler für 40 Millionen Euro, erhält Rapid zehn bis 15 Prozent der 32 Millionen Euro.

Summen, auf die die Hütteldorfer nach dem negativen Geschäftsjahr 2025/26 gewissermaßen angewiesen sind. Zugleich betont Katzer: "Ein Transfer-Plus wäre erfreulich. Aber wir verkaufen niemanden, wenn das Angebot nicht passt."